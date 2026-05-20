Суд признал незаконным приостановление регистрации прав рязанца на квартиру

28 апреля 2026 года Советский районный суд города Рязани рассмотрел дело, в котором гражданин К. оспаривал решение Управления Росреестра по Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина обратился с просьбой признать незаконным уведомление о приостановлении государственной регистрации прав на свою квартиру.
В феврале 2025 года К. подал заявление в Росреестр о смене залогодержателя своей квартиры с Д. на себя, основываясь на договоре уступки права требования. Однако 21 февраля 2025 года регистрация изменений была приостановлена из-за наличия запрета на регистрационные действия в отношении данного объекта недвижимости.
Суд установил, что при смене залогодержателя новое обременение не возникает, и регистрация таких изменений не должна приостанавливаться. Суд пришел к выводу, что уведомление Росреестра о приостановлении регистрации было незаконным, так как не было достаточных оснований для этого.
Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.