Суд признал незаконным приостановление регистрации прав рязанца на квартиру

Советский районный суд Рязани рассмотрел дело, в котором гражданин К. оспаривал решение Управления Росреестра по Рязанской области. Он хотел зарегистрировать смену залогодержателя своей квартиры, но получил уведомление о приостановлении регистрации. Суд выяснил, что при смене залогодержателя не должно возникать новых обременений, и регистрация изменений не должна приостанавливаться. Суд признал уведомление Росреестра незаконным, так как оснований для остановки регистрации не было. Однако решение суда пока не вступило в законную силу.

28 апреля 2026 года Советский районный суд города Рязани рассмотрел дело, в котором гражданин К. оспаривал решение Управления Росреестра по Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина обратился с просьбой признать незаконным уведомление о приостановлении государственной регистрации прав на свою квартиру.

В феврале 2025 года К. подал заявление в Росреестр о смене залогодержателя своей квартиры с Д. на себя, основываясь на договоре уступки права требования. Однако 21 февраля 2025 года регистрация изменений была приостановлена из-за наличия запрета на регистрационные действия в отношении данного объекта недвижимости.

Суд установил, что при смене залогодержателя новое обременение не возникает, и регистрация таких изменений не должна приостанавливаться. Суд пришел к выводу, что уведомление Росреестра о приостановлении регистрации было незаконным, так как не было достаточных оснований для этого.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.