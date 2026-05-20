Ставки по вкладам вслед за ключевой снизили 15 из 20 крупнейших банков России

15 из 20 крупнейших банков снизили ставки по вкладам с момента апрельского заседания Банка России. Средние ставки по вкладам со сроком от трех месяцев до трех лет снижались, за исключением вкладов на год, средняя ставка по которым показала рост на 0,05 п. п. Средняя доходность по остальным срокам снизилась на 0,18-0,33 п. п.

После апрельского решения ЦБ по ключевой ставке 15 из 20 крупнейших банков по объему депозитов физлиц снизили ставки по вкладам. Об этом сообщило 20 мая ТАСС со ссылкой на «Финуслуги».

Отмечается, что в период с 24 апреля по 20 мая лишь один банк поднял ставки по вкладам, а в трёх других изменения носили разнонаправленный характер. В целом доходность вкладов сроком от трёх месяцев до трёх лет снизилась. Исключение — годовые депозиты: их средняя ставка увеличилась на 0,05 п. п., тогда как по остальным срокам наблюдалось снижение на 0,18-0,33 п. п.

На текущей неделе динамика изменилась: средние ставки по вкладам до года выросли на 0,07-0,16 п. п. Однако, как пояснили в «Финуслугах», наблюдаемый на этой неделе рост произошел только за счет изменения в составе топ-20 банков, используемых в расчете.

По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупнейших банках составляет 13,35%, что на 0,33 п. п. ниже показателя от 24 апреля. Доходность полугодовых вкладов — 12,97% (-0,18 п. п.), годовых — 12,33% (+0,05 п. п.).

Средняя ставка по депозитам на полтора года составила 11,18% (-0,23 п. п.), по двухлетним вкладам — 11% (-0,21 п. п.), трехлетним — 10,76% (-0,25 п. п.).

Напомним, 24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.