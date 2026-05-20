Синоптик рассказал, что в конце мая регионы ЦФО ждет похолодание. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на смену «знойному пеклу» придут холода. Тишковец отметил, что в конце мая «климатическое время повернется вспять».

«Майская жара обманчива. Лето не вступит в свои права», — заключил Тишковец.