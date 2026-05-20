Сенаторы освободили наследников бойцов СВО от пошлины за переоформление машин
Совет Федерации одобрил закон, по которому близкие родственники (супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры) участников СВО не платят госпошлину при регистрации унаследованных автомобилей. Льгота также распространяется на наследников волонтеров, работавших в зоне спецоперации и прилегающих регионах (ДНР, ЛНР, Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Ростовская, Херсонская области и Севастополь).
Документ вступает в силу со дня публикации.