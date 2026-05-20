Рязанской городской клинической больнице № 11 передали новое оборудование
Детское отделение рязанской городской клинической больницы № 11 получило современную наркозно-дыхательную систему для спасения маленьких пациентов. Оборудование приобретено в рамках благотворительной программы ВТБ «Мир без слез», направленной на поддержку детского здравоохранения.

Главный врач больницы Роман Васин пояснил, что современная техника позволит облегчать операционное вмешательство и предотвращать осложнения у детей.

«Ежегодно мы принимаем тысячи пациентов, и новая аппаратура поможет улучшить качество медпомощи», — подчеркнул руководитель больницы.

Помимо оснащения медучреждения, для юных пациентов провели мероприятие с участием героев передачи «Спокойной ночи, малыши!» и робота Айтиши. Маленькие пациенты стали участниками интерактивного спектакля и получили памятные подарки.

«Такие события создают позитивную атмосферу, которая способствует выздоровлению», — отметили в больнице.

Как рассказала управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова, программа «Мир без слёз» существует с 2003 года и помогает детским медучреждениям. Они сами определяют, какая техника им необходима, а банк помогает с закупкой.

«У больниц всегда есть запрос на актуальные медицинские системы, оборудование, расходные материалы. В рамках программы „Мир без слез“ мы стараемся максимально оперативно закупать важную для помощи детям аппаратуру. Это повышает скорость обслуживания, точность диагностики и качество лечения маленьких пациентов, тем самым способствуя их скорейшему выздоровлению», — прокомментировала Лариса Прокопова.

В 2026 году помощь будет предоставлена 17 больницам из 16 регионов: Рязань, Большой Камень (Приморский край), Заречный (Свердловская область), Зеленогорск (Красноярский край), Казань, Калининград, Каменск-Шахтинск (Ростовская область), Кострома, Краснодар, Москва, Петрозаводск, Саров (Нижегородская область), Санкт-Петербург, Смоленск, Усолье-Сибирское (Иркутская область), Шиханы (Саратовская область). В них планируется поставить более 125 единиц оборудования.