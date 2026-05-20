Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
28°
Чтв, 21
26°
Птн, 22
26°
ЦБ USD 71.29 -1.06 20/05
ЦБ EUR 82.79 -1.28 20/05
Нал. USD 73.63 / 73.50 20/05 17:00
Нал. EUR 88.06 / 88.80 20/05 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 401
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 624
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 617
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
7 238
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанским предпринимателям помогли вернуть и сэкономить 77,6 млн рублей
Рязанский уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин представил ежегодный доклад о работе за 2025 год. По данным омбудсмена, в регионе количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 3% и достигло 43 441. Отмечается, что благодаря работе уполномоченного бизнесу удалось получить или избежать взыскания средств на сумму более 77,6 млн рублей. Речь идет о погашении задолженностей, снижении штрафов и защите от неправомерных начислений.

Рязанский уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин представил ежегодный доклад о работе за 2025 год. Об этом сообщили в Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области.

По данным омбудсмена, в регионе количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 3% и достигло 43 441.

За год в аппарат поступило 629 обращений от предпринимателей. В 70% случаев права заявителей были полностью или частично восстановлены.

Отмечается, что благодаря работе уполномоченного бизнесу удалось получить или избежать взыскания средств на сумму более 77,6 млн рублей. Речь идет о погашении задолженностей, снижении штрафов и защите от неправомерных начислений.

Также представители аппарата приняли участие в 117 судебных заседаниях — по половине дел удалось добиться восстановления прав предпринимателей.

Кроме того, в 2025 году подготовлено 69 заключений на проекты нормативных актов и направлено 6 предложений по изменению законодательства.

За год проведено 31 мероприятие с участием бизнеса, в которых участвовали более 700 предпринимателей.