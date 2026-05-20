Рязанским предпринимателям помогли вернуть и сэкономить 77,6 млн рублей

Рязанский уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин представил ежегодный доклад о работе за 2025 год. По данным омбудсмена, в регионе количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 3% и достигло 43 441. Отмечается, что благодаря работе уполномоченного бизнесу удалось получить или избежать взыскания средств на сумму более 77,6 млн рублей. Речь идет о погашении задолженностей, снижении штрафов и защите от неправомерных начислений.

Рязанский уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин представил ежегодный доклад о работе за 2025 год. Об этом сообщили в Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области.

По данным омбудсмена, в регионе количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 3% и достигло 43 441.

За год в аппарат поступило 629 обращений от предпринимателей. В 70% случаев права заявителей были полностью или частично восстановлены.

Отмечается, что благодаря работе уполномоченного бизнесу удалось получить или избежать взыскания средств на сумму более 77,6 млн рублей. Речь идет о погашении задолженностей, снижении штрафов и защите от неправомерных начислений.

Также представители аппарата приняли участие в 117 судебных заседаниях — по половине дел удалось добиться восстановления прав предпринимателей.

Кроме того, в 2025 году подготовлено 69 заключений на проекты нормативных актов и направлено 6 предложений по изменению законодательства.

За год проведено 31 мероприятие с участием бизнеса, в которых участвовали более 700 предпринимателей.