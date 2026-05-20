Рязанский суд оштрафовал предпринимателя за торговлю ветпрепаратами без лицензии

Арбитражный суд Рязанской области привлек индивидуального предпринимателя Карпунина Д. Г. к административной ответственности за осуществление фармацевтической деятельности в сфере ветеринарии без специального разрешения. В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора установили, что бизнесмен хранил и продавал лекарственные препараты для животных, не имея лицензии.

Суд отметил, что предприниматель не представил доказательств объективных причин, препятствовавших получению лицензии. Нарушение не признано малозначительным, а замена штрафа предупреждением невозможна, поскольку незаконная торговля ветпрепаратами создает угрозу жизни и здоровью животных. Учитывая, что Карпунин совершил правонарушение впервые, суд назначил ему штраф в размере 4000 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.