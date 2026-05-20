Рязанские газовики напомнили, что передавать показания счетчика необходимо до 25 числа ежемесячно

В ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» напомнили, что передавать показания счетчика необходимо до 25 числа ежемесячно, что позволит осуществлять корректный расчет за газ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В случае несвоевременного предоставления сведений о потребленном объеме, учет газа будет осуществляться первые три месяца по среднемесячному расходу, далее — в соответствии с нормативами потребления.
Передать показания онлайн можно через сервис «Личный кабинет» на сайте
В связи с частыми перебоями работы мобильного интернета газовики обращают внимание, что передать показания прибора учета газа можно по следующим номерам телефонов:
- +7 (920) 631-06-35) круглосуточно;
- +7 (4912) 290-029;
- 8-800-350-25-70.
Кроме того, передать показания счетчика можно в Клиентских центрах компании «Газпром межрегионгаз Рязань».