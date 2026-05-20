Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
Рязанские газовики напомнили, что передавать показания счетчика необходимо до 25 числа ежемесячно
В ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» напомнили, что передавать показания счетчика необходимо до 25 числа ежемесячно, что позволит осуществлять корректный расчет за газ в соответствии с показаниями счетчика. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В случае несвоевременного предоставления сведений о потребленном объеме, учет газа будет осуществляться первые три месяца по среднемесячному расходу, далее — в соответствии с нормативами потребления.

Передать показания онлайн можно через сервис «Личный кабинет» на сайте https://мойгаз. смородина. онлайн или мобильное приложение «Мой газ» в Google Play, RuStore и «Газ Онлайн» в App Store. Также это можно сделать на информационном портале ГИС ЖКХ.

В связи с частыми перебоями работы мобильного интернета газовики обращают внимание, что передать показания прибора учета газа можно по следующим номерам телефонов:

  • +7 (920) 631-06-35) круглосуточно;
  • +7 (4912) 290-029;
  • 8-800-350-25-70.

Кроме того, передать показания счетчика можно в Клиентских центрах компании «Газпром межрегионгаз Рязань».