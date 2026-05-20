Рязанке грозит срок за обман с «чернобыльскими» выплатами

Рязанку привлекают к уголовной ответственности за мошенничество с выплатами, предназначенными для людей, проживающих в зоне, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону. Сотрудники полиции из Спасского района выяснили, что 35-летняя женщина зарегистрировала своего маленького сына в одном из сел, которое имеет льготы после аварии на Чернобыльской АЭС. Однако на самом деле она и ребенок жили в Рязани. Благодаря этому обману женщина получила незаконные выплаты в размере 29 529 рублей из Социального фонда России. Теперь против нее возбуждено уголовное дело за мошенничество.

