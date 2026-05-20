Рязанец добился выплаты в 370 тысяч от интернет-магазина за отказ от доставки

Известно, что 22 апреля 2025 года Б. купил мебель через интернет-магазин и оплатил заказ на сумму 38 тысяч 578 рублей. Доставка должна была произойти не позднее 6 мая, но на следующий день компания отказалась выполнять свои обязательства и вернула деньги. Б. попытался решить вопрос мирно, отправив претензию, но ответа не получил. Поскольку Б. все еще нуждался в мебели, он узнал, что аналогичные товары стоят значительно дороже — около 239 тысяч рублей. Поэтому он решил обратиться в суд с просьбой расторгнуть договор и взыскать убытки. Суд, выслушав обе стороны, удовлетворил требования Б. и обязал ООО «Х» выплатить ему 370 тысяч 739 рублей 28 копеек, включая убытки, неустойку и штраф.

Октябрьский районный суд Рязани принял решение в пользу гражданина Б., который подал иск против компании ООО «Х» по защите прав потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

22 апреля 2025 года Б. купил мебель через интернет-магазин и оплатил заказ на сумму 38 тысяч 578 рублей. Доставка должна была произойти не позднее 6 мая, но на следующий день компания отказалась выполнять свои обязательства и вернула деньги. Б. попытался решить вопрос мирно, отправив претензию, но ответа не получил.

Поскольку Б. все еще нуждался в мебели, он узнал, что аналогичные товары стоят значительно дороже — около 239 тысяч рублей. Поэтому он решил обратиться в суд с просьбой расторгнуть договор и взыскать убытки.

Суд, выслушав обе стороны, удовлетворил требования Б. и обязал ООО «Х» выплатить ему 370 тысяч 739 рублей 28 копеек, включая убытки, неустойку и штраф.