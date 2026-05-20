Рязанцы пожаловались на кладбище, мусор с которого «не вывозили три года»

Рязанцы пожаловались на кладбище в деревне Нефедово Спасского муниципального округа, мусор с которого «не вывозили три года». Жалобу опубликовали в соцсетях. «В деревне Нефедово с кладбища не вывозят мусор уже третий год. Контейнер полностью забит», — написали в комментарии. Как рассказал рязанец, жители деревни собрали деньги на мемориальную доску, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны. Но из-за отсутствия своевременного вывоза мусора потомки ветеранов видят на кладбище бардак.

