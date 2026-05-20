Россияне смогут участвовать в судебных процессах через портал «Госуслуги»

В России начнется развитие цифрового правосудия, и скоро граждане смогут участвовать в судебных процессах через портал «Госуслуги». Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов на семинаре для мировых судей. С 1 июня россияне смогут получать судебные документы и уведомления через «Госуслуги», что поможет им быть в курсе своих дел. Отмечается, что это также снизит нагрузку на суды. Однако, по словам Краснова, многие мировые суды все ещё используют устаревшее оборудование, что мешает созданию единой цифровой системы правосудия. Для улучшения работы судов сейчас тестируются новые технологии, такие как нейросети, которые помогут автоматизировать рутинные задачи.

