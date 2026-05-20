Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
28°
Чтв, 21
26°
Птн, 22
26°
ЦБ USD 71.29 -1.06 20/05
ЦБ EUR 82.79 -1.28 20/05
Нал. USD 73.63 / 73.50 20/05 17:00
Нал. EUR 88.06 / 88.80 20/05 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 401
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 624
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 617
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
7 238
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россияне могут остаться без кофе из‑за вымирания пчел
Сокращение популяции пчел может привести к исчезновению ряда привычных продуктов, включая кофе. Об этом «Абзацу» рассказал управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Александр Панченко. По его словам, около 75% сельскохозяйственных культур зависят от опылителей, поэтому при массовом вымирании пчел под угрозой окажутся фрукты, ягоды, орехи и некоторые овощи. Панченко добавил, что ученые фиксируют снижение численности пчел из-за неправильного применения химикатов, климатических аномалий и ошибок в содержании пасек.

Сокращение популяции пчел может привести к исчезновению ряда привычных продуктов, включая кофе. Об этом «Абзацу» рассказал управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Александр Панченко.

По его словам, около 75% сельскохозяйственных культур зависят от опылителей, поэтому при массовом вымирании пчел под угрозой окажутся фрукты, ягоды, орехи и некоторые овощи.

«Если пчелы исчезнут, многие культуры фактически останутся без опыления: яблоки, груши, вишня, ягоды, арбузы, дыни, миндаль, кофе, гречиха, подсолнух — их производство резко сократится или станет нерентабельным», — отметил эксперт.

Панченко добавил, что ученые фиксируют снижение численности пчел из-за неправильного применения химикатов, климатических аномалий и ошибок в содержании пасек. По его словам, весенние заморозки этого года также привели к высокой смертности насекомых, так как лишили их доступа к пыльце.

При этом картофель, рис, рожь и пшеница зависят от пчел значительно меньше, поскольку относятся к ветроопыляемым культурам.

Эксперт подчеркнул, что исчезновение пчел может ударить не только по сельскому хозяйству, но и по всей экосистеме.

Среди возможных мер для сохранения популяции пчел он назвал контроль за использованием пестицидов, поддержку профессиональных пасек, развитие пчеловодства и климатический мониторинг.