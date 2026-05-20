Россияне могут остаться без кофе из‑за вымирания пчел

Сокращение популяции пчел может привести к исчезновению ряда привычных продуктов, включая кофе. Об этом «Абзацу» рассказал управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Александр Панченко.
По его словам, около 75% сельскохозяйственных культур зависят от опылителей, поэтому при массовом вымирании пчел под угрозой окажутся фрукты, ягоды, орехи и некоторые овощи.
«Если пчелы исчезнут, многие культуры фактически останутся без опыления: яблоки, груши, вишня, ягоды, арбузы, дыни, миндаль, кофе, гречиха, подсолнух — их производство резко сократится или станет нерентабельным», — отметил эксперт.
Панченко добавил, что ученые фиксируют снижение численности пчел из-за неправильного применения химикатов, климатических аномалий и ошибок в содержании пасек. По его словам, весенние заморозки этого года также привели к высокой смертности насекомых, так как лишили их доступа к пыльце.
При этом картофель, рис, рожь и пшеница зависят от пчел значительно меньше, поскольку относятся к ветроопыляемым культурам.
Эксперт подчеркнул, что исчезновение пчел может ударить не только по сельскому хозяйству, но и по всей экосистеме.
Среди возможных мер для сохранения популяции пчел он назвал контроль за использованием пестицидов, поддержку профессиональных пасек, развитие пчеловодства и климатический мониторинг.