Россиян предупредили о рисках частого употребления ледяных напитков в жару

Врач Виктория Заяц рассказала, что резкое охлаждение слизистых горла и пищевода может создать благоприятные условия для размножения вирусов и бактерий. Эксперт отметила, что лед и напитки из холодильника могут негативно сказаться на здоровье. Заяц также добавила, что использование кондиционеров в жару помогает поддерживать комфортную температуру, однако резкие перепады температур могут вызывать стресс для организма, приводить к сосудистым спазмам и снижению местного иммунитета. Чтобы избежать простуды, врач рекомендует постепенно охлаждаться и предпочитать напитки комнатной температуры или слегка охлажденные.

Врач Виктория Заяц предупредила о рисках, связанных с частым употреблением ледяных напитков в жаркую погоду. Об этом пишет РИАМО.

По ее словам, резкое охлаждение слизистых горла и пищевода может создать благоприятные условия для размножения вирусов и бактерий. Эксперт отметила, что лед и напитки из холодильника могут негативно сказаться на здоровье.

Заяц также добавила, что использование кондиционеров в жару помогает поддерживать комфортную температуру, однако резкие перепады температур могут вызывать стресс для организма, приводить к сосудистым спазмам и снижению местного иммунитета.

Чтобы избежать простуды, врач рекомендует постепенно охлаждаться и предпочитать напитки комнатной температуры или слегка охлажденные. Кроме того, она напомнила о важности поддержания водного баланса в условиях жары, чтобы избежать обезвоживания и тепловых ударов.