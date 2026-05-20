Россиян предупредили о мошенниках, действующих от имени РЖД и авиакомпаний

По словам экспертов, мошенники рассылают сообщения от имени известных авиакомпаний и РЖД. Россиянам предлагают купить билеты по низким ценам или подтвердить бронь. Отмечается, что внутри таких сообщений находится фишинговая ссылка, которая ведет на поддельный сайт-клон.