Россельхознадзор начал проверку огурцов и помидоров в Рыбновском районе

Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской области начали внеплановую выездную проверку одного из сельхозпредприятий Рыбновского района. Проверка касается соблюдения требований в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Во время контрольных мероприятий специалисты отобрали пробы овощной продукции — огурцов и помидоров. Их проверят на содержание остаточных веществ пестицидов, агрохимикатов и нитратов.

Образцы направили в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В Россельхознадзоре отметили, что в случае выявления превышения допустимых норм к виновным могут применить меры административной ответственности.

