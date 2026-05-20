Правительство смягчило правила для детских сим-карт

Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством обязанность уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку сделали необязательной. Родители сами решают, информировать ли оператора — например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента. Изначально планировалось, что уведомление будет обязательным.

Законопроект принят в первом чтении еще в феврале 2026 года, второе чтение ожидается в мае. В пакет также вошли маркировка звонков из-за рубежа и создание системы учета платежных карт. По данным правительства, в 2025 году число киберпреступлений сократилось на 12%, а в первом квартале 2026 года — почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

