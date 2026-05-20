Полиция поймала воров тротуарной плитки из парка в поселке Рязанской области

Полиция раскрыла кражу тротуарной плитки из парка в поселке Милославское. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Поступило заявление от представителя администрации муниципального округа о том, что из парка пропало 103 единицы плитки размером 30×30×4 см, которая недавно завезли для обновления дорожек общественного пространства.

Оперативники провели ряд мероприятий и вскоре установили подозреваемых: 43-летнего безработного жителя города Скопин и его 45-летнюю сожительницу. По предварительным данным, женщина, работающая в одной из организаций поселка, заметила новую плитку и решила, что она пригодится в их хозяйстве. В темное время суток пара приехала в парк на автомобиле, загрузила плитку и вернулась обратно в Скопин.

Похищенное изъяли полицейские, а в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время проводится расследование.