Россия продолжит специальную военную операцию (СВО) до полной победы, несмотря на агрессивные заявления украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние угрозы Киева о подготовке планов ударов по России на июнь.
По словам Пескова, такие высказывания не способствуют мирному урегулированию конфликта.
Он также отметил, что беспилотники уже проникают в воздушное пространство России через прибалтийские государства. Говоря о проекте «Сила Сибири — 2», пресс-секретарь подчеркнул, что основные параметры уже согласованы, однако России и Китаю предстоит обсудить некоторые нюансы, и четкие сроки реализации проекта пока отсутствуют.
Кроме того, Песков отметил, что Си Цзиньпин проводит чаепития и с другими лидерами, но это обязательный атрибут встреч с Путиным для обсуждения самых чувствительных вопросов.