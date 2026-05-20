Песков: Россия на фоне агрессивных заявлений Киева продолжит СВО до победы

Россия продолжит специальную военную операцию (СВО) до полной победы, несмотря на агрессивные заявления украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние угрозы Киева о подготовке планов ударов по России на июнь. По словам Пескова, такие высказывания не способствуют мирному урегулированию конфликта. Он также отметил, что беспилотники уже проникают в воздушное пространство России через прибалтийские государства. Говоря о проекте «Сила Сибири — 2», пресс-секретарь подчеркнул, что основные параметры уже согласованы, однако России и Китаю предстоит обсудить некоторые нюансы, и четкие сроки реализации проекта пока отсутствуют.

Россия продолжит специальную военную операцию (СВО) до полной победы, несмотря на агрессивные заявления украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние угрозы Киева о подготовке планов ударов по России на июнь.

По словам Пескова, такие высказывания не способствуют мирному урегулированию конфликта.

Он также отметил, что беспилотники уже проникают в воздушное пространство России через прибалтийские государства. Говоря о проекте «Сила Сибири — 2», пресс-секретарь подчеркнул, что основные параметры уже согласованы, однако России и Китаю предстоит обсудить некоторые нюансы, и четкие сроки реализации проекта пока отсутствуют.

Кроме того, Песков отметил, что Си Цзиньпин проводит чаепития и с другими лидерами, но это обязательный атрибут встреч с Путиным для обсуждения самых чувствительных вопросов.