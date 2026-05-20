Около трех тысяч человек прошли реабилитацию в рязанском кардиодиспансере. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

За 4 года пациенты в возрасте от 18 до 90+ успешно прошли восстановление. Среди низ люди, перенесшие инфаркт, хирургические вмешательства, пациенты с ослабленными функциями сердца, сосудов, дыхательной системы.

В минздраве отметили, сейчас развитие реабилитационной службы ведется в рамках профильной части нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Для каждого пациента составляется индивидуальный план медицинской реабилитации с учетом диагноза, степени тяжести нарушений здоровья, возраста и других особенностей человека.