Обманывавшего рязанских сельхозпроизводителей мошенника задержали спустя 10 лет

Суд в Ижевске заключил под стражу 68-летнего мужчину, который обвиняется в мошенничестве со страхованием сельхозпредприятий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии, передает ТАСС.

Его объявили в федеральный розыск в 2015 году, но задержали только спустя 10 лет. В апреле 2026 года его местонахождение удалось установить благодаря камерам наблюдения на домофонах в Москве.

По версии следствия, с 2014 по 2015 год этот мужчина и его сообщники обманывали сельхозпроизводителей в Удмуртии, Тульской и Рязанской областях, предлагая им фиктивные страховые услуги. Они обещали выплатить деньги за страхование урожаев, но на самом деле не выполняли своих обязательств. В результате их действий бюджету России и трем регионам был причинен ущерб более 70 миллионов рублей.

На судебном заседании обвиняемый просил не изолировать его от общества, но суд решил заключить его под стражу до 16 июля 2026 года.