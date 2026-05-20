Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
28°
Чтв, 21
26°
Птн, 22
26°
ЦБ USD 71.29 -1.06 20/05
ЦБ EUR 82.79 -1.28 20/05
Нал. USD 73.63 / 73.00 20/05 13:25
Нал. EUR 89.84 / 88.30 20/05 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 374
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 598
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 603
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
7 208
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Обманывавшего рязанских сельхозпроизводителей мошенника задержали спустя 10 лет
Суд в Ижевске заключил под стражу 68-летнего мужчину, который обвиняется в мошенничестве со страхованием сельхозпредприятий. Его объявили в федеральный розыск в 2015 году, но задержали только спустя 10 лет. В апреле 2026 года его местонахождение удалось установить благодаря камерам наблюдения на домофонах в Москве. По версии следствия, с 2014 по 2015 год этот мужчина и его сообщники обманывали сельхозпроизводителей в Удмуртии, Тульской и Рязанской областях, предлагая им фиктивные страховые услуги. Они обещали выплатить деньги за страхование урожаев, но на самом деле не выполняли своих обязательств. В результате их действий бюджету причинен ущерб более 70 млн. Суд решил заключить его под стражу до 16 июля 2026 года.

Суд в Ижевске заключил под стражу 68-летнего мужчину, который обвиняется в мошенничестве со страхованием сельхозпредприятий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии, передает ТАСС.

Его объявили в федеральный розыск в 2015 году, но задержали только спустя 10 лет. В апреле 2026 года его местонахождение удалось установить благодаря камерам наблюдения на домофонах в Москве.

По версии следствия, с 2014 по 2015 год этот мужчина и его сообщники обманывали сельхозпроизводителей в Удмуртии, Тульской и Рязанской областях, предлагая им фиктивные страховые услуги. Они обещали выплатить деньги за страхование урожаев, но на самом деле не выполняли своих обязательств. В результате их действий бюджету России и трем регионам был причинен ущерб более 70 миллионов рублей.

На судебном заседании обвиняемый просил не изолировать его от общества, но суд решил заключить его под стражу до 16 июля 2026 года.