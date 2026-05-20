МВД: мошенники под видом театров продают «отказные билеты» через поддельные сайты

Как сообщили 20 мая в УБК МВД РФ в Telegram-канале, злоумышленники отслеживают активных пользователей на сайтах и в тематических театральных чатах (особенно в Telegram). Они ищут тех, кто обсуждает спектакли и жалуется на трудности с покупкой билетов. Затем аферисты связываются с жертвой от имени театра и предлагают приобрести «отказные билеты». Для оплаты присылают ссылку на поддельный сайт, внешне похожий на известный билетный агрегатор.