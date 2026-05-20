Мужчину, совершившего кражу в Рязани, поймали на вокзале в Магнитогорске

Транспортные полицейские задержали в Магнитогорске мужчину, которого разыскивали после кражи в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

19 мая камеры системы биометрической идентификации на железнодорожном вокзале Магнитогорска зафиксировали 34-летнего местного жителя, подходившего под ориентировку, поступившую из УМВД России по Рязанской области.

После автоматического сигнала сотрудники линейного отдела полиции задержали мужчину и доставили его в служебное помещение.

По данным полиции, ранее судимый за имущественные преступления магнитогорец работает в сфере строительства и ездит в командировки по разным городам страны. В марте 2026 года он находился в Рязани, где, как считает следствие, проник в один из дачных домов и похитил электроинструменты на сумму около 5 тысяч рублей.

25 марта в Рязанской области в отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Позже он скрылся от следствия, а 8 мая его объявили в федеральный розыск.

Сам задержанный заявил, что не знал о розыске. По его словам, на вокзал он пришел только для того, чтобы посетить уборную.

О задержании уже уведомили инициатора розыска. До прибытия конвоя мужчину поместили в специальное помещение для задержанных.

