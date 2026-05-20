Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 401
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 624
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 617
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
7 238
Мужчину, совершившего кражу в Рязани, поймали на вокзале в Магнитогорске
Транспортные полицейские задержали в Магнитогорске мужчину, которого разыскивали после кражи в Рязани. 19 мая камеры системы биометрической идентификации на железнодорожном вокзале Магнитогорска зафиксировали 34-летнего местного жителя, подходившего под ориентировку, поступившую из УМВД России по Рязанской области. В марте 2026 года он находился в Рязани, где, как считает следствие, проник в один из дачных домов и похитил электроинструменты на сумму около 5 тысяч рублей. Сам задержанный заявил, что не знал о розыске. По его словам, на вокзал он пришел только для того, чтобы посетить уборную.

Транспортные полицейские задержали в Магнитогорске мужчину, которого разыскивали после кражи в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

19 мая камеры системы биометрической идентификации на железнодорожном вокзале Магнитогорска зафиксировали 34-летнего местного жителя, подходившего под ориентировку, поступившую из УМВД России по Рязанской области.

После автоматического сигнала сотрудники линейного отдела полиции задержали мужчину и доставили его в служебное помещение.

По данным полиции, ранее судимый за имущественные преступления магнитогорец работает в сфере строительства и ездит в командировки по разным городам страны. В марте 2026 года он находился в Рязани, где, как считает следствие, проник в один из дачных домов и похитил электроинструменты на сумму около 5 тысяч рублей.

25 марта в Рязанской области в отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Позже он скрылся от следствия, а 8 мая его объявили в федеральный розыск.

Сам задержанный заявил, что не знал о розыске. По его словам, на вокзал он пришел только для того, чтобы посетить уборную.

О задержании уже уведомили инициатора розыска. До прибытия конвоя мужчину поместили в специальное помещение для задержанных.

Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО.