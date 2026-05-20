Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась качеством питания в российских больницах и назвала недопустимыми жалобы пациентов на еду. Об этом сообщает ТАСС. Поводом для критики стали обращения жителей Пензенской области, поступившие во время пленарного заседания. «Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И все это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?» — отметила она.

Матвиенко заявила, что больница «не ресторан» и там не требуется подача деликатесов, однако питание должно быть простым, здоровым и вкусным.

Также спикер обратилась к министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву, предложив ему лично оценить качество больничного питания и разобраться в ситуации.