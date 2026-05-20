Количество оставшихся без света улиц в Рязани увеличилось до 33

20 мая без электричества остались следующие улицы: Ленина; Право-Лыбедская; Лево-Лыбедская; Пожалостина; Первомайский проспект; Полонского; Соборная; Почтовая; Новослободская; Краснорядская; Кудрявцева; Садовая; Радищева; Маяковского; Горького; Семинарская; Свободы. Работы проведут до полного восстановления. Напомним, с утра сообщалось об отключении света на 16 улицах. Там электричества до сих пор нет.