Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года

Китайское правительство приняло решение продлить безвизовый режим для граждан Российской Федерации до 31 декабря 2027 года. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь. Теперь россияне смогут продолжать посещать Китай без оформления визы на срок до 30 дней за раз. Отмечается, чт это касается как деловых поездок, так и туристических путешествий, а также визитов к родственникам или друзей и транзита. Го Цзякунь подчеркнул, что данная мера направлена на дальнейшее упрощение гуманитарных обменов между двумя странами и уже зарекомендовала себя как популярная среди российских туристов и бизнесменов с момента своего внедрения в августе 2023 года.

