ГК «Зелёный сад — наш дом» и музей‑заповедник С. А. Есенина высадили деревья на родине поэта

На территории государственного музея‑заповедника С. А. Есенина прошло экологическое мероприятие. Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» совместно с коллективом музея высадили 16 деревьев — 4 тополя и 12 берёз.

На территории государственного музея‑заповедника С. А. Есенина прошло экологическое мероприятие. Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» совместно с коллективом музея высадили 16 деревьев — 4 тополя и 12 берёз.

Акция стала данью памяти великому русскому поэту и вкладом в сохранение уникального ландшафта его малой родины. Саженцы подобраны с учётом местного климата и исторического облика места. Они станут частью живописного ансамбля, дополняя природную красоту села Константиново.

Особое символическое значение имеет посадка бальзамического тополя напротив дома родителей С. А. Есенина. Новое дерево высажено рядом с тополем, который был посажен самим поэтом. Молодой тополь — знак преемственности поколений и напоминание о неразрывной связи поэзии и природы, вдохновлявшей Сергея Есенина.

В мероприятии принял участие управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич вместе со своими детьми. Он подчеркнул:

«Дружба — великий дар. И чем она ценнее, тем ответственнее. Дружить с музеем Сергея Есенина — особый статус и одновременно обязанность для каждого сотрудника ГК „Зелёный сад — наш дом“ — доказывать эту дружбу делами каждый день. Сегодня мы с командой озеленителей компании посадили тополь рядом с домом родителей Сергея Александровича. Для меня, моих детей и всех участников этого события — это в первую очередь честь. Честь прикоснуться к истокам русской поэзии, которая является душой нашей Родины. Благодарим музей‑заповедник С. А. Есенина за предоставленную возможность!»

Директор музея‑заповедника Вячеслав Журавлёв в ответном слове поблагодарил партнером:

«Сегодня, благодаря совместному честному труду добрых друзей, напротив знаменитого тополя, более 100 лет назад посаженного самим Сергеем Александровичем Есениным, появился новый. Также на территории появилась новая берёзовая роща. Государственный музей‑заповедник С. А. Есенина, который, безусловно, является главной точкой притяжения всего нашего региона, продолжает преображаться, и это большое дело, которое мы делаем вместе. Я хочу выразить огромную благодарность от себя лично и от всей команды музея нашим добрым друзьям — ГК „Зелёный сад — наш дом“. Огромное спасибо, продолжаем развиваться вместе!»

ГК «Зеленый сад — наш дом» на протяжении многих лет имеет крепкую дружбу с государственным музеем-заповедником С. А. Есенина. Сотрудники регулярно посещают усадьбу со своими семьями, где для них работники музея проводят экскурсии; в сентябре 2025 года компания подарила музею цикл картин «Есенинские женщины»; в честь 130-летия поэта девелопер помогал с организацией масштабного праздника — предоставлял для жителей и гостей Рязанской области бесплатный трансфер до Константинова. ГК «Зелёный сад — наш дом» продолжит свою дружбу и сотрудничество с музеем-заповедником С. А. Есенина.