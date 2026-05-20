Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 411
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 635
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 624
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
7 264
Фестиваль «Небо России» пройдет в Рязанской области с 3 по 10 августа
Фестиваль воздухоплавания «Небо России» в 2026 году пройдет с 3 по 10 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Основная культурно-развлекательная программа запланирована на 7-9 августа. Площадкой фестиваля вновь станет поле в Спасске-Рязанском.

В рамках фестиваля состоятся рейтинговые соревнования по воздухоплавательному спорту. Ожидается участие 20 команд, всего запланировано восемь полетов.

Гостей также ждут вечернее свечение аэростатов, привязные подъемы, выступления музыкантов, ярмарка, мастер-классы, встречи с пилотами, экскурсии и фотозоны. Вход на площадку будет свободным.

Вечернее свечение аэростатов пройдет 7, 8 и 9 августа. В эти же дни утром организаторы планируют привязные подъемы.

Полеты аэростатов будут проходить в пределах летной зоны Рязанской области. Запись на полеты в рамках фестиваля откроется 1 июля.

Организаторы отметили, что палаточный лагерь на территории фестиваля не предусмотрен, однако разместиться можно рядом с площадкой. Ближайшие варианты проживания находятся в Рязани.

Фестиваль «Небо России» проводится с 1991 года и ежегодно собирает более 50 тысяч гостей.