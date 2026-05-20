Более 10 тысяч нарушений ПДД зафиксировали на дорогах Рязанской области за сутки

Всего за сутки полицейские зафиксировали 10 544 нарушения ПДД, в том числе 2 водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще двое водителей сели за руль пьяными повторно. Помимо этого, выявлено 63 нарушения, связанные с тонировкой, а также 8 нарушений, допущенных водителями мототранспорта.

