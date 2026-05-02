В Рязанской области вода освободила четыре приусадебных участка

В Рязанской области продолжается спад паводковых вод. По данным МЧС на 2 мая, в результате понижения уровня воды в реках часть ранее затопленных территорий вернулась в сухое состояние.

В Борках Ока отступила, благодаря чему от воды освободился один приусадебный участок. Аналогичная ситуация сложилась в поселке Кадом. После снижения уровня реки Мокши сухими стали еще три земельных участка. Жизнеобеспечение населения в этих районах не нарушено, подчеркнули в ведомстве.

При этом под водой остаются отдельные объекты инфраструктуры. В регионе по-прежнему затоплены три низководных моста в Скопинском, Спасском и Шиловском округах, а также четыре участка дорог в Касимовском, Ермишинском, Михайловском и Рязанском муниципальных образованиях. В самой Рязани вода пока держится на шести приусадебных участках.