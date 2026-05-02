В Рязанской области потеплеет до +17°С

В воскресенье 3 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью по области опустится до +1…+6°С, днем прогреется до +12…+17°С.