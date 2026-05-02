В Рязани объявили поиск пропавшей 47-летней женщины

Отмечается, что местонахождение Татьяны Зоревой 1979 года рождения неизвестно с 20 апреля. Она нуждается в медицинской помощи. Приметы пропавшей: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Одежда: черная куртка и штаны, белые кроссовки. Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.