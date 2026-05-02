В Рязани мужчина ударил свою собаку после нападения на шпица

Очевидица рассказала, что около 20:36 1 мая гуляла со шпицем на поводке, когда встретила пару с йоркширским терьером без поводка. При сближении мужчина скомандовал своей собаке «фас», и йорк набросился на шпица. После того как женщина разняла животных, она спросила у владельцев об адекватности их поступка. В ответ мужчина, по ее словам, резко ударил своего пса подошвой по морде, пока спутница стояла рядом и улыбалась. «Йорк заскулил от боли. Как таким людям можно доверить живое существо?» — возмутилась рязанка в посте.

Напомним, в России (ст. 245 УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность: штрафы до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до пяти лет.