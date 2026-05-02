В ЦПКиО открыли парковый сезон

1 мая в Центральном парке культуры и отдыха Рязани торжественно открыли парковый сезон. На площади перед Зеленым театром прошел праздничный концерт от МБУК «Арт-центр»: выступили группа «Балалайка-62», Лидия Петрова, Ксения Шубина и Екатерина Анисимова. Об этом сообщили в горадминистрации.

На аллее работала ярмарка крафт-мастеров, где гости могли приобрести авторские сувениры.

Как сообщили в мэрии, на территории парка площадью 1 800 м2 сформируют игровое пространство для детей: появятся зоны с водой и песком, горки, сюжетные элементы и качели с разными типами сидений из экологичных материалов в концепции животного мира. Также обустроят зону фуд-кортов, прокат велосипедов, новые туалеты, обновят площадку для выгула собак, установят скамейки, светодиодные фонари, декоративную подсветку деревьев и проведут озеленение.