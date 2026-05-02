Стали известны подробности нескольких пожаров в Рязани и области за сутки. Информация опубликована в сводке регионального МЧС в субботу 2 мая.

Ранним утром 1 мая, в 06:11, спасатели выехали на вызов в село Добрятино Кораблинского округа, там загорелся жилой дом. На ликвидацию возгорания на площади 30 м² направлялись шесть человек и две единицы спецтехники.

Днем очаги пожара возникли в двух районах региона. В 17:27 в селе Нижнее Мальцево Сасовского округа огонь охватил две хозяйственные постройки — общая площадь возгорания составила 72 м², к тушению привлекли шесть спасателей и две машины. В 17:30, сигнал поступил из Рязани: загорелось здание торгово-офисного центра. Здесь работали 15 человек и пять единиц техники, площадь пожара — четыре м².

Еще один инцидент в областном центре зафиксирован в 18:48, загорелось административно-производственное здание. На место выехали 17 сотрудников МЧС и четыре единицы техники, огонь распространился на 15 м².

Напомним, за минувшие сутки в регионе ликвидировали семь пожаров: пять из них — техногенные, еще два раза силы МЧС привлекались для тушения мусора и сухой растительности.

Отдельно в ведомстве уточнили данные о крупном возгорании около Лесопарка в Рязани. Пожар произошел ночью 30 апреля.