Рязанские полицейские нашли украденные бензопилу и велосипед

В Сараях 33-летний мужчина обратился в полицию, у него из сарая пропали бензопила и спортивный велосипед. Выяснилось, что незадолго до кражи у него в гостях был 21-летний знакомый. Они вместе обошли участок, потом сидели в доме, и гость заметил, что в сарае лежат ценные вещи, а дверь не на замке. Полицейские проверили эту версию — и не ошиблись. У подозреваемого во дворе нашли велосипед, а в сарае — бензопилу. Мужчина признался, что ночью вернулся к дому знакомого, тихо открыл незапертый сарай и забрал то, что приглянулось. Спрятать краденое надолго не вышло. Ранее 21-летнего сараевца уже судили за кражу. Сейчас против него возбудили новое уголовное дело. По статье 158 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы. Вещи вернули владельцу.

