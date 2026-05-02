Рязанцы собрали 12 ящиков сморчков за шесть часов

1 мая в Шиловском районе трое грибников за шесть часов прогулки по лесу собрали 12 ящиков сморчков. В комментариях к посту местные спросили о количестве клещей в лесу, им ответили, что насекомые появились, но их пока не много. В планах у грибника пережарить часть грибов с луком, часть — переработать и отправить на хранение в морозилку.

