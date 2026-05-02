Рязанцы наблюдали «цветочную» луну

В ночь на 2 мая рязанцы наблюдали «цветочную» луну. Фотографии опубликовали в соцсетях.

Название «цветочная луна» пришло от коренных народов Северной Америки. Так они отмечали пору, когда полевые цветы массово распускаются, окрашивая луга в самые разные цвета. Традиционно сразу после восхода она нередко кажется золотистой, нежно-розовой или даже насыщенно-оранжевой.

Второе полнолуние месяца выпадает на 31 мая. Такое сочетание — два полнолуния в одном календарном месяце — случается не каждый год.