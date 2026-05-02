Россиянам объяснили, как носить георгиевские ленты, чтобы не попасть в тюрьму

По словам эксперта, крепление ленты на одежде ниже локтя, на ошейниках животных или ручках автомобилей создает риск ее порчи или загрязнения. Такое обращение с символом воинской славы может быть расценено как неуважительное и повлечь ответственность по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). «Размещение ленты на ошейнике собаки или дверной ручке машины несовместимо со статусом этого символа», — пояснила юрист. При этом она уточнила, что само по себе ношение ленты ниже локтя еще не считается осквернением, но повышает вероятность ее повреждения, что уже может быть истолковано против владельца.

Адвокат Наталья Малиновская рассказала, что неправильное использование георгиевской ленты может привлечь внимание правоохранителей и даже стать поводом для возбуждения уголовного дела. Информацию опубликовали в ТАСС.

По словам эксперта, крепление ленты на одежде ниже локтя, на ошейниках животных или ручках автомобилей создает риск ее порчи или загрязнения. Такое обращение с символом воинской славы может быть расценено как неуважительное и повлечь ответственность по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

«Размещение ленты на ошейнике собаки или дверной ручке машины несовместимо со статусом этого символа», — пояснила юрист.

При этом она уточнила, что само по себе ношение ленты ниже локтя еще не считается осквернением, но повышает вероятность ее повреждения, что уже может быть истолковано против владельца.

Санкции по статье 354.1 УК РФ предусматривают широкий диапазон наказаний: итоговое решение зависит от обстоятельств дела и степени выраженности оскорбления символа. Закон в первую очередь направлен против демонстративной порчи или уничтожения георгиевской ленты, особенно если такие действия фиксируются на фото или видео и распространяются в сети.