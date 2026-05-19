Жителю Кораблинского округа вручили ключи от квартиры

В администрации Кораблинского округа Сергею Морозову, оставшемуся без попечения родителей после рождения, вручили ключи от квартиры. Сергей с трех лет воспитывался в приемной семье. Сейчас он учится на первом курсе Кораблинского подразделения Ряжского колледжа имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова и осваивает профессию строителя. Новое жилье стало для него возможностью начать самостоятельную жизнь.

В администрации Кораблинского округа Сергею Морозову, оставшемуся без попечения родителей после рождения, вручили ключи от квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Глава округа Нина Объедкова поздравила молодого человека и пожелала ему благополучия на новом месте.

Сергей с трех лет воспитывался в приемной семье. Сейчас он учится на первом курсе Кораблинского подразделения Ряжского колледжа имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова и осваивает профессию строителя.

Новое жилье стало для него возможностью начать самостоятельную жизнь. Квартира предоставлена по договору найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет. В течение этого времени необходимо содержать жилье в порядке и оплачивать коммунальные услуги.

Фото: администрация Кораблинского округа.