Жителя Шацкого округа оштрафовали за выпас лошадей в неположенном месте

В селе Темешево Шацкого округа местного жителя оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил благоустройства и выпаса скота. Об этом пишет ИД «Пресса». Нарушения зафиксировал 13 апреля сотрудник отдела «Лесно-Конобеевский», который обнаружил разукомплектованные автомобили, стоящие на территории общего пользования, а также лошадей, пасущихся в неположенном месте. За выпас скота в неустановленном месте мужчина получил штраф в размере одной тысячи рублей, а за хранение разобранных машин на общей территории — четыре тысячи рублей. Отмечается, что у мужчины есть десять дней на обжалование решений административной комиссии.

