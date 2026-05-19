Жителя Рязанской области оштрафовали за четки в машине с экстремистской символикой «А. У. Е.» *. Об этом 19 мая сообщил ИД «Пресса».

Установлено, что в салоне автомобиля на зеркале заднего вида 25-летний сасовец повесил четки с символикой «А. У. Е.» *.

«В ходе криминологического исследования установили, что на четках имеется изображение, свидетельствующее о негативном отношении к сотрудникам правоохранительных органов и государственному устройству в целом, а его публичная демонстрация может свидетельствовать о наличии признаков пропаганды или оправдания экстремистской идеологии», — рассказал издательскому дому судья Олег Игоревич.

Сасовский райсуд признал молодого человека виновным в пропаганде экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Ему выписали штраф. Четки уничтожили.

*организация, признанная экстремисткой, деятельность которой запрещена на территории РФ.