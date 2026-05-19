Жителя Рязанской области лишили водительских прав из-за одного заболевания

Прокуратура Пителинского района провела проверку в сфере безопасности дорожного движения и выявила серьезное нарушение. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства. В ходе проверки установлено, что местный житель, состоящий на учете в наркологическом кабинете с заболеванием, препятствующим управлению транспортным средством, продолжает иметь действующие водительские права. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о прекращении права данного гражданина на управление транспортом. Суд, рассмотрев требования прокурора, удовлетворил иск и принял решение о лишении мужчины права управления автомобилем.

