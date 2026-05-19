Жительницу Рязанской области осудят за обман с чернобыльскими выплатами

В Путятинском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с чернобыльскими выплатами. 31-летняя женщина зарегистрировалась в селе Путятино, которое находится в зоне радиоактивного загрязнения, хотя на самом деле жила в другом месте. В 2022 году, обманом она получила более 174 тысяч рублей от Пенсионного Фонда России, не имея на это права. Теперь дело направлено в суд. Прокуратура также требует вернуть украденные деньги в бюджет страны.

