Жительница Рязани фиктивно прописала в квартире 13 мигрантов

Полицейские установили, что с февраля 2026 года 49-летняя неработающая местная жительница подавала в МФЦ на улице Почтовой документы о прибытии иностранцев. Злоумышленница указывала, что мигранты якобы будут проживать в ее квартире на улице Островского. Всего женщина за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала 13 граждан стран Средней Азии и Закавказья: 11 мужчин и двух женщин в возрасте от 27 до 60 лет. Возбуждены уголовные дела по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Рязанка фиктивно прописала в квартире 13 мигрантов. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские установили, что с февраля 2026 года 49-летняя неработающая местная жительница подавала в МФЦ на улице Почтовой документы о прибытии иностранцев. Злоумышленница указывала, что мигранты якобы будут проживать в ее квартире на улице Островского.

Всего женщина за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала 13 граждан стран Средней Азии и Закавказья: 11 мужчин и двух женщин в возрасте от 27 до 60 лет.

Возбуждены уголовные дела по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Злоумышленнице грозит до пяти лет тюрьмы.

Иностранцев, фиктивно прописанных в квартире, привлекли к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.