Юрист сообщил о возможных штрафах за нахождение с голым торсом в парке

Как пояснил юрист, в законодательстве нет прямого запрета на нахождение в парках и подобных местах в купальнике или с оголенным торсом. Однако человека могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, если его поведение оскорбляет окружающих или нарушает общественный порядок. Например, сопровождается нецензурной бранью, приставанием к прохожим или повреждением имущества.

Ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров сообщил о возможных штрафах за нахождение с голым торсом в парке. Об этом 19 мая он рассказал в беседе с ТАСС.

В судебной практике встречались случаи, когда людей привлекали к ответственности за подобное поведение. Однако суд отмечал, что сам по себе факт нахождения «в одежде не по сезону» не считается нарушением, если оно не противоречит общепринятым нормам морали.