Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 220
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 462
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 494
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 934
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
ВТБ поможет бизнесу снизить расходы на прием безналичных платежей
ВТБ полностью обнуляет комиссию за прием оплаты банковскими картами для среднего и малого бизнеса из сфер торговли и услуг, гостиниц и ресторанов и других отраслей. Воспользоваться предложением можно с 18 мая по 31 августа 2026 года.

Подключить торговый эквайринг на специальных условиях могут представители среднего и малого бизнеса из всех российских регионов, открывшие расчетный счет в банке в период действия акции, а также действующие клиенты банка, не имевшие договора торгового эквайринга в течение 180 дней до старта акции. В рамках одного договора на специальных условиях можно подключить до пяти терминалов. Скидка в размере 100% от комиссии за прием оплаты банковскими картами предоставляется при обороте до 500 тыс. рублей в месяц, а при превышении лимита комиссия будет взиматься только с операций сверх этой суммы.

Условия действуют с даты подключения до конца текущего месяца, а также следующие три календарных месяца.

«В прошлом году наши клиенты уже сэкономили на комиссиях за эквайринг более 260 млн рублей. В этом году мы решили вновь отменить комиссии именно на летний период: для торговли, туризма, гостиничного бизнеса, ярмарок и сезонных торговых точек это время особенно высокой активности. Для многих предпринимателей расходы на прием безналичных платежей остаются существенной частью операционных затрат, поэтому снижение таких издержек особенно востребовано», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

ВТБ предоставляет предпринимателям комплекс сервисов для работы с торговым эквайрингом: бесплатную аренду и обслуживание терминалов, зачисление выручки до четырех раз в день, выезд специалиста для установки оборудования и круглосуточную техническую поддержку.

Акция действует для ИП и ЮЛ, не имевших договора эквайринга в период 180 дней до старта Акции, с 18.05.2026 по 31.08.2026. Скидка предоставляется за проведение расчетов по операциям с картами до 500 000 руб. в месяц на 1 договор, количество терминалов — до 5 штук. Срок действия: месяц с даты заключения договора и 3 следующих календарных месяца. Не действует совместно с пакетами услуг «На старте», «На старте. Юг» и иными акциями. Подробнее — vtb.ru (0+). Банк ВТБ (ПАО). Лицензия ЦБ № 1000.