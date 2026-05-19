ВТБ поможет бизнесу снизить расходы на прием безналичных платежей

ВТБ полностью обнуляет комиссию за прием оплаты банковскими картами для среднего и малого бизнеса из сфер торговли и услуг, гостиниц и ресторанов и других отраслей. Воспользоваться предложением можно с 18 мая по 31 августа 2026 года.

ВТБ полностью обнуляет комиссию за прием оплаты банковскими картами для среднего и малого бизнеса из сфер торговли и услуг, гостиниц и ресторанов и других отраслей. Воспользоваться предложением можно с 18 мая по 31 августа 2026 года.

Подключить торговый эквайринг на специальных условиях могут представители среднего и малого бизнеса из всех российских регионов, открывшие расчетный счет в банке в период действия акции, а также действующие клиенты банка, не имевшие договора торгового эквайринга в течение 180 дней до старта акции. В рамках одного договора на специальных условиях можно подключить до пяти терминалов. Скидка в размере 100% от комиссии за прием оплаты банковскими картами предоставляется при обороте до 500 тыс. рублей в месяц, а при превышении лимита комиссия будет взиматься только с операций сверх этой суммы.

Условия действуют с даты подключения до конца текущего месяца, а также следующие три календарных месяца.

«В прошлом году наши клиенты уже сэкономили на комиссиях за эквайринг более 260 млн рублей. В этом году мы решили вновь отменить комиссии именно на летний период: для торговли, туризма, гостиничного бизнеса, ярмарок и сезонных торговых точек это время особенно высокой активности. Для многих предпринимателей расходы на прием безналичных платежей остаются существенной частью операционных затрат, поэтому снижение таких издержек особенно востребовано», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

ВТБ предоставляет предпринимателям комплекс сервисов для работы с торговым эквайрингом: бесплатную аренду и обслуживание терминалов, зачисление выручки до четырех раз в день, выезд специалиста для установки оборудования и круглосуточную техническую поддержку.