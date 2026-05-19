ВС России начали ядерные учения. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве заявили, что ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Мероприятия пройдут с 19 по 21 мая, во время них будут произведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. К учениям привлекут больше 64 тысяч военных, почти 8 тысяч единиц техники. В них примут участие Ракетные войска стратегического назначения, Тихоокеанский и Северный флоты России.

Целями мероприятий в Минобороны назвали отработку действий по сдерживанию противника и проверку уровня подготовки привлекаемых войск.

Ранее российские войска провели тренировку с ВС Беларуси.