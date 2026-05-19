Врач посоветовал гипертоникам в жару отказаться от соли и алкоголя

Как сообщает Lenta.ru, терапевт Юрий Ломакин предупредил, что жара может серьезно осложнить гипертонию. В интервью НСН он порекомендовал гипертоникам строго пить назначенные лекарства, регулярно мерить давление, отказаться от соленого, острого и алкоголя — они задерживают воду и повышают давление. Также, пишут «Известия», врач посоветовал не работать на даче в пик жары, носить легкую дышащую одежду и иметь при себе воду, но не пить слишком много, чтобы не перегружать организм.