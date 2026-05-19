Водителей такси начнут проверять через мессенджер «Макс»

Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей до посадки пассажира в авто. «Пассажиру достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение», — сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции ЦИПР. В ведомстве считают, что нововведение повысит безопасность перевозок.