Водителей такси начнут проверять через мессенджер «Макс»
Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей до посадки пассажира в авто. «Пассажиру достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение», — сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции ЦИПР. В ведомстве считают, что нововведение повысит безопасность перевозок.
